La risposta di Di Lorenzo che ha gelato Conte

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito al futuro di Giovanni Di Lorenzo svelando il contenuto della telefonata tra il capitano e Antonio Conte:

"Nelle riunioni c’è tanto di cui discutere: la pianificazione del lavoro, il mercato, i casi più spinosi. Uno dei tormenti più forti riguarda Giovanni Di Lorenzo, il capitano che ha la testa altrove e la valigia pronta. Venerdì c’è stato un contatto telefonico tra Conte e Di Lorenzo che ha ringraziato l’ex allenatore del Tottenham per la stima ma ha ribadito la volontà di andar via. La Juventus è in agguato, i contatti con il direttore sportivo Giuntoli sono frequenti, c’è una base d’accordo per un ingaggio di 4 milioni a stagione, quindi uno stipendio più alto rispetto a quello percepito al Napoli".