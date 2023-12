La ricetta di Mazzarri per risollevare il Napoli

Ultime notizie Napoli - La vittoria con il Braga è stata decisiva, ma non basta. La ricetta di Mazzarri è sempre la stessa, ne parla Repubblica.

La ricetta di Mazzarri è sempre la stessa, tanto lavoro al Konami Training Center di Castel Volturno:

“Curare tutti i dettagli e migliorare la fase difensiva che per lui è quasi un’ossessione sportiva. Mazzarri ripartirà dalle certezze emerse in queste settimane. Dovrebbe confermare per la terza volta di fila la stessa formazione in attesa ovviamente di buone notizie sui rientri (Mario Rui non è ancora recuperato)”