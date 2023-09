La reazione di Juan Jesus quando ha capito di dover saltare Bologna per infortunio: il retroscena

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta quale è stata la reazione del difensore Juan Jesus quando ha scoperto di dover saltare la trasferta di Bologna per un problema muscolare. Garcia si presenterà al Dall'Ara solo con due centrali di ruolo come Ostigard e Natan.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Mentre Juan Jesus, due passi più in là, stranito e perplesso si stava interrogando su quel malessere che gli nega la trasferta di Bologna e vai a capire cos’altro, perché a caldo non si può avere completa percezione dell’infortunio. E quindi Garcia deve ricostruire un settore (quasi) per intero e per farlo, suo malgrado, deve attingere da ciò che gli è rimasto"