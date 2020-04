La proposta di Galliani: "Serie A nell'anno solare e poi due gironi e playoff per riallinearsi"

Notizie calcio - Adriano Galliani ha rilasciato un'intervista a Il Giornale: "Dividere la Serie A in due gironi da dieci squadre con le prime otto o prime quattro che si sfidano ai playoff per lo scudetto facendo durare la stagione solo cinque mesi. Da quello che so e leggo, i campionati europei finiranno in periodi diversi da loro. Quindi si potrebbe trasformare la data del 30 giugno nella frase 'fino ai termine del campionato'. Ovviamente andrà chiuso il mercato fino alla conclusione dei tornei in modo che chi non accettasse la nuova clausola, non possa accasarsi in un'altra squadra a campionato ancora in corso"