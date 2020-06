"Devo chiudere in bellezza, per me e soprattutto per il popolo partenopeo. Lo meritiamo tutti". Cronache di Napoli svela una promessa di Callejon

Ultime notizie Napoli - Domenica sera, dopo la vittoria con la Spal, diversi calciatori del Napoli si sono ritrovati a cena in un locale di Posillipo, come racconta Cronache di Napoli:

“Erano presenti Mertens, Hysaj, Callejon, Maksimovic e Mario Rui accompagnati da qualche amico. Callejon, seduto accanto a Mario Rui, ha lanciato una promessa ai compagni e ai tifosi: "Devo chiudere in bellezza, per me e soprattutto per il popolo partenopeo. Lo meritiamo tutti". Una cena dall'effetto benefico: i calciatori sono ritornati a vivere la città e non si sono sottratti ai tifosi, ma con prudenza. La serenità è ritornata anche nel rapporto con i napoletani”