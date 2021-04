La prima volta del tridente azzurro: c'è un dato da evidenziare su Insigne-Osimhen-Mertens

Ultime notizie Napoli - Per la prima volta dall’inizio della stagione hanno segnato nella stessa partita Lorenzo Insigne, Victor Osimhen e Dries Mertens. È accaduto sabato contro il Crotone.

La prima volta del tridente azzurro

?

Come ha fatto notare ieri Repubblica, è lampante che alcuni azzurri siano insostituibili per Gennaro Gattuso, e si è visto anche nella partita double face contro il Crotone, che Insigne e compagni sono stati obbligati a vincere almeno per due volte: