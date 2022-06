La nuova VAR: arbitri specializzati, fuorigioco automatico e tante novità

Ultime notizie Serie A. Quest'oggi sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno si parla di VAR e delle novità potrebbero essere introdotte dal designatore Gianluca Rocchi in vista della prossima stagione. Se è vero che lo strumento della Var ha consentito di ridurre drasticamente gli errori arbitrali, è anche vero che il protocollo è ormai troppo rigido e limitativo e l'obiettivo è quello di migliorarlo con una serie di accorgimenti.

Le novità nel VAR

Innanzitutto attraverso la creazione di una figura specializzata, una sorta di Varista che si occupi solo di quello, con un proprio ranking e una divisione delle carriere netta tra arbitri e varisti.

Intanto ai Mondiali 2022 in Qatar sarà sperimentato il fuorigioco automatico, grazie ad un impianto tecnologico da oltre 12 telecamere da 50 fotogrammi al secondo che, grazie all'intelligenza artificiale, potranno segnalare i fuorigioco in 20 secondi e spedirle in sala VAR.

Infine c'è la questione delle chiamate, cioè della possibilità accordata alle squadre di richiedere l'intervento del Var a agara in corsa. Il rischio però è quello di spezzare oltremisura le partite. Nel frattempo si lavora all'introduzione dei filmati del VAR sui maxi-schermi degli stadi e qualcuno propone anche di creare app dove i tifosi possono scaricare ogni lunedì i dialoghi tra arbitri e VAR durante la partita.