La nostalgia di Di Lorenzo, il capitano del Napoli ha sottolineato un errore con il Frosinone

Ultime notizie SSC Napoli - Dalla tribuna gli occhi di Spalletti sul Napoli, che da troppi mesi non è più il suo. Giovanni Di Lorenzo sfiora appena il tema passato ma avverte un senso di inevitabile nostalgia. Ne parla il Corriere dello Sport.

Di Lorenzo è consapevole dell'ennesima occasione persa. Il capitano del Napoli sottolinea gli errori della difesa, collettivi e dei singoli:

«Ero il capitano della squadra più bella d'Italia e d'Europa, ora sono il capitano di una squadra in difficoltà. Non so che idea si sia fatto Spalletti di noi, so cosa penso io della squadra e so che diamo sempre il massimo e continueremo a impegnarci per conquistare la Champions. Sarebbe un peccato non qualificarci. Sappiamo che è difficile ma vogliamo provarci»