La moviola di Napoli-Juventus, CorrSera: "Doveri è sempre attento e senza problemi, il Var senza lavoro"

Ultimissime Napoli - "Doveri e Irrati alla Var, giusta la designazione. Si inizia con palleggio insistito e pochi falli che Doveri individua correttamente. Poi il Napoli accelera e la qualità del gioco cresce" è l'inizio dell'analisi del match dell'arbitro Doveri del Corriere della Sera:

Doveri

"Buffon molto attento ma Insigne coglie il palo da 20 metri. Subito dopo è pronto Meret in anticipo su Ronaldo lanciato. Due scontri in area, uno per parte, giustamente trascurati dagli arbitri. Secondo tempo con molta correttezza tra i 22; però la trattenuta di Bonucci merita il giallo, il primo della partita. Doveri è sempre attento e senza problemi, il Var senza lavoro. Anche Mario Rui, fallo su Dybala, e lo stesso Dybala vengono meritatamente ammoniti. Finisce col brivido in area della Juventus, ma la palla non entra e si va ai rigori".