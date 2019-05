La moviola del CorSport - Manca un giallo su Verdi, Malcuit manda a quel paese in maniera plateale l’arbitro!

Come valutare la prova dell'arbitro Aleandro Di Paolo in Bologna-Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa notare che ha fischiato tutto quello che c’era da fischiare, ma anche venti falli fischiati ed un solo ammonito:

"C’è voluto il VAR per convalidare la rete di Ghoulam: al momento del lancio di Fabian, infatti, è Dijks che tiene gioco l’esterno del Napoli. Ok anche il 2-2, Younes è in gioco al momento del cross di Callejon. Molto rischioso l’intervento di Albiol su Palacio in area del Napoli. C’è qualcosa da rivedere da un punto di vista disciplinare: il fallo di Verdi ai danni di Dijks è brutto e anche fuori tempo, ci stava il giallo. Ancora: Malcuit fa fallo su Palacio, alla notifica della punizione, il difensore azzurro manda a quel paese in maniera plateale l’arbitro. E poi, Palacio fa fallo su Verdi, poi tira via il pallone: anche qui, l’ammonizione?"