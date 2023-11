L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'allenamento congiunto di ieri tra Napoli e Juve Stabia, svelando che gli ospiti sono arrivati infatti già in tenuta da gioco al Training Center, hanno avuto appena il tempo per un breve riscaldamento e alla fine sono andati a fare la doccia in un hotel sulla Domiziana, recitando con grande umiltà e disponibilità il loro ruolo di sparring partner.