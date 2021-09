La Juve affonda a Napoli, Tuttosport: sconfitta figlia delle nazionali e di errori gravi dei singoli

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport commenta così la sconfitta della Juve: "Al di là delle parole rassicuranti di Allegri alla vigilia («La parola emergenza non c'è»). Perché la Juventus ha disputato una partita importante senza il blocco dei sudamericani, rientrati all'ultimo e lasciati a casa per scelta, in vista dell'esordio in Champions. Assenti cui aggiungere anche gli infortunati, Federico Chiesa su tutti. Un fattore andato a incidere non solo sulla formazione iniziale quanto, soprattutto, sulla distanza, impedendo di avere tra le mani quei cambi che avrebbero potuto aggiustare un secondo tempo in cui la squadra si è ritrovata progressivamente in debito di ossigeno, e quindi di lucidità. Il secondo sono stati invece alcuni dei presenti in campo che, come capitato nelle due uscite precedenti, hanno inciso con l'atteggiamento sui gol del Napoli. E quindi Bernardeschi fuori giri nel contrasto iniziale all'origine del pareggio, confezionato da una nuova parata rivedibile di Szczesny e da un Rabiot poco presente (Pellegrini era in quel momento fuori causa per un problema fisico) sull'incursione di Politano. Poi, sulla rete vincente di Koulibaly, il patatrac di Kean, con un colpo di testa su angolo diretto nella propria porta: Szczesny ha ribattuto, ma nulla ha potuto sull'entrata del centrale azzurro"