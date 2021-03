La fragilità del conto economico del Napoli mette in allarme De Laurentiis, i costi dell'ultimo bilancio sfiorano i 300mln

Ultime notizie Napoli - La fragilità del conto economico del Napoli mette in allarme De Laurentiis molto più del quinto posto e del rischio di non tornare in Champions. I costi dell’ultimo bilancio sono stati pari a 294,8 milioni di euro. Ne parla Il Mattino.

"A pesare la crescita nel costo del personale (da 135,1 a 140,7 milioni), la voce critica è questa. Non considerando le entrate legate al calciomercato, il Napoli non sempre riesce a coprire gli ingaggi con quello che viene incassato dal botteghino, dai diritti televisivi, dalle sponsorizzazioni, dal merchandising e dagli introiti di Champions (che non è garantita ogni stagione). De Laurentiis spingeva per la cessione di Koulibaly per questa ragione, operazione che slitta alla prossima estate ma non al prezzo che immaginava il Napoli. La società per fronteggiare un monte ingaggi di quasi 105 milioni non può non andare in Champions ogni anno, per evitare l’uso delle riserve in bilancio"