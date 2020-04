La Federazione si riunisce per far ripartire il calcio, Il Mattino: novità domani, start a fine maggio e stop a metà luglio, le ultime

Ultime calcio - Oggi sarebbe potuto essere il giorno zero del calcio. O meglio quello del ritorno agli allenamenti. Molti presidenti di serie A, con in testa il laziale Lotito, hanno provato in tutti i modi a convincere il governo. E a dire il vero sul premier Conte erano riusciti a far breccia. Ma non è bastato. In questi giorni si sta lavorando per cercare di anticipare quel 4 maggio fissato dal Dpcm. L'obiettivo è quello di avere una deroga per far i test sierologici e le visite mediche dal 27 aprile.

Il calcio riparte a fine mese, le ultime sui campionati

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino: