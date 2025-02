La fascia di Mazzocchi diventa il punto debole del Napoli: altra delusione dopo Roma, nemmeno Conte può fare qualcosa

Mazzocchi diventa la preda dell'Udinese e la rabbia di Meret sul gol preso con un pallone regalato in maniera generosa.¬†Ogni pallone scotta tra i suoi piedi, e alla fine non riesce mai a trovare una traiettoria precisa sui cross che √® costretto a fare, trovandosi nel ruolo di spinta. E pi√Ļ prova a liberarsi del pallone, pi√Ļ prova a riscattarsi, peggio si mette la sua partita. Tanto che dopo l'ennesima palla sbagliata, dopo l'ennesima apertura a vuoto, viene da ricordare che canta tanto bene. L'emotivit√† ha fatto pi√Ļ dei suoi piedi, la sua psiche pi√Ļ della sua forza di volont√†, nervi a pezzi e palloni da pazzi. Il resto lo fa il Napoli privo di elettricit√† ormai dal secondo tempo di Roma, e quindi si mette in modalit√† Mazzocchi. Questa volta nemmeno lo specialista Conte riesce a uscire dal vicolo cieco mazzocchiano. E alla fine il Napoli perde la seconda possibilit√† di fuga. Perde la seconda opportunit√† di mettere dei punti sopra la testa dell'Inter. Un'altra delusione dopo Roma,¬†l'Udinese ha trovato molto facilmente il punto debole del Napoli: la fascia di Mazzocchi¬†come riporta Il Mattino.