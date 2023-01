CorSport - La decisione di Spalletti: niente ritiro pre gara in vista della Juve

Calcio Napoli - Sale l'adrenalina in casa Napoli per la sfida di domani sera che vedrà la squadra allenata da Luciano Spalletti scendere in campo contro la Juventus. Una vittoria sui bianconeri lancerebbe ancora di più i partenopei in testa alla classifica. L'edizione odierna del Corriere dello Sport pubblica un dettaglio importante per quanto riguarda il ritiro pre gara del Napoli. Sembrerebbe infatti che Spalletti non sia intenzionato a portare la squadra in albergo bensì ha in mente di fare restare tutti a casa per poi rivedersi domattina a Castel Volturno.

Napoli Juve niente ritiro per gli azzurri

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla decisione di Luciano Spalletti di non portare la squadra in ritiro prima del match di domani sera contro la Juventus: