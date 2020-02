La Curva B sciopera, grande assenza contro il Barcellona: il motivo

Napoli-Barcellona - I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto della situazione in merito agli spettatori previsti per Napoli-Barcellona:

"Non ci sarà il tifo della Curva B che ha annunciato lo sciopero e quindi non occuperanno il settore di competenza per i prezzi alti: «Il settore popolare – si legge in un volantino diffuso - è l’unico luogo di aggregazione trasversale rimasto in piedi in un calcio che ormai si prospetta per soli ricchi. Ci sentiamo presi in giro come ultras, come padri, per chi lo è, e come popolo. Dopo innumerevoli dimostrazioni che la curva è il dodicesimo uomo in campo, ecco la punizione: Napoli-Barcellona a 70 euro». Poi, in chiusura: «Ancora una volta una mancanza di sensibilità enorme della società nei confronti di questa città che ripagheremo con la nostra assenza». Nonostante la defezione della Curva B, potrebbe essere battuto il record di incassi della storia del club detenuto dalla sfida degli ottavi di finale del 2017, contro l’altra grande del calcio spagnolo: il Real Madrid. Per il match contro i blancos, l’incasso fu di quasi 4 milioni e mezzo (4 milioni e 400mila euro per la precisione)".