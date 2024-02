La continuità del Napoli di ADL è stata la stessa sua forza: solo due anni ha fallito, ha più qualificazioni in Champions delle altre big

Napoli - Il Napoli punta ancora ad un'altra qualificazione in Champions League. In questi anni sotto la gestione De Laurentiis nessuno ha fatto meglio in Italia sotto questo punto di vista. Solo due anni sono stati falliti e all'ultima giornata sempre. Ne parla Il Mattino:

Spalletti ha portato il Napoli allo scudetto e nella storia. Ma almeno le statistiche lasciano pensare che non sia stato un exploit. Se si esamina il rendimento negli ultimi dieci campionati, si nota che il Napoli è la squadra che ha collezionato più qualificazioni in Champions dopo la Juve: sette, due in meno dei bianconeri, rimasti esclusi dalle coppe 2023-2024 per la penalizzazione. È il segno di un lavoro che è stato portato avanti bene, ancor prima di Spalletti, che peraltro aveva lottato per il tricolore fino a un mese dalla fine del campionato 2021-2022. Più qualificazioni Champions di Inter (6), Roma (5), Milan, Lazio e Atalanta (3). E conquistate spesso in anticipo sulla fine del campionato e lottando per la prima posizione, come accadde nel 2018 con Sarri (91 punti). Il Napoli ha fallito il traguardo nella seconda stagione di Benitez, beffato dalla Lazio nell'ultima giornata (i biancocelesti giocarono il playoff Champions), e nelle due di Gattuso.