La clamorosa ipotesi di Tuttosport: Chiesa al Napoli in cambio di Di Lorenzo e 10 milioni

E se Napoli e Juventus si scambiassero Di Lorenzo e Chiesa? L'edizione odierna di Tuttosport non esclude questo clamoroso secanrio di calciomercato aggiungendo che la Vecchia Signora sarebbe anche disposta ad aggiungere un conguaglio economico per convincere De Laurentiis a lasciar partire il suo capitano.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport:

"Tenendo conto del fatto che l’attaccante esterno difficilmente troverà un accordo con la Juventus per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel giugno del 2025 (l’ingaggio da 5.5 milioni non aiuta...), ecco che la sua cessione potrebbe rappresentare la soluzione in grado di far felice sia il giocatore, che potrebbe firmare un nuovo legame pluriennale, sia la Juventus che incasserebbe soldi per la cessione del suo cartellino. Mettendo insieme tutti questi tasselli del puzzle ecco che l’incastro Di Lorenzo-Chiesa, grazie al tempo, potrebbe diventare la doppia soluzione.

Da una parte Thiago avrebbe il terzino destro utile alla sua causa da alternare a Danilo, dall’altra il Napoli potrebbe contare sugli strappi e sulle accelerazioni di Chiesa con Kvaratskhelia dall’altra per servire al centro Lukaku. Al momento Di Lorenzo è un giocatore del Napoli e il Napoli non lo vuole cedere e Chiesa è un giocatore della Juventus, che non vuole vendere a meno di 35 milioni. Già, si parte da qui. E se dieci milioni per la Juventus come conguaglio cambiassero tutto?".