La carica dei 150 mila: dato impressionante per i prossimi tre match al Maradona

Tutti al Maradona! Dopo tre partite in trasferta, Lazio, Atalanta ed Eintracht saranno tre gare davanti ai propri tifosi. La vendita per i tagliandi contro la Lazio, da oggi e dopo l'ultima pronuncia dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni Sportive, sarà aperta anche ai tifosi senza fidelity card, se residenti in Campania. Lo stesso potrebbe capitare anche per l'Atalanta, mentre ci sarà sold out in Champions League contro l'Eintracht.

Stadio Diego Armando Maradona

Il Maradona ospiterà 150 mila tifosi

Saranno circa 150mila i tifosi pronti a vivere il Maradona nelle prossime due settimane che vede l'impianto partenopeo al 5° posto tra i più visitati quest'anno, alle spalle di San Siro, per le milanesi, e dell'Olimpico per le romane.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli