La bolla di Coverciano secondo Gazzetta: Di Lorenzo imbattibile a “Call of duty”, Insigne tra Netflix e neomelodici, Meret studierà dopo l'Europeo

Notizie Calcio - La bolla di Coverciano non scoppia. Dalla sera del 31 maggio la sbarra del Centro tecnico della Nazionale italiana si è aperta solo per raggiungere la piscina dove i giocatori mettono a bagno le loro fatiche e per i trasferimenti prima e dopo le partite. Visto che uscire non si può, si fa di tutto per stare bene dentro come racconta la Gazzetta dello Sport.

"I tornei di padel fra lo staff: la coppia top è Mancini-De Rossi, gli altri se va bene si rifanno al biliardo. E poi ping pong fra Locatelli e Pessina. Si racconta di un Di Lorenzo imbattibile al videogioco “Call of duty”, alcuni si riservano alla lettura, da Sirigu a Chiellini fino a Immobile, più difficile per i laureandi Pessina, Raspadori e Meret è portarsi avanti per i prossimi esami: per lo studio ci sarà tempo dopo l’Europeo. In tanti dedicano lo stravacco a film e serie tv Netflix, soprattutto Insigne. I momenti di gruppo? Dopo ogni partita, grigliata in giardino davanti a due schermi per seguire la partita serale. Devastante il volume della musica, se lo alza Florenzi. È lui il deejay designato del gruppo, anche se Insigne lo insidia con incursioni di neomelodico napoletano"