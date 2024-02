Napoli Calcio - "È il giorno delle scelte ad Asseminello". E' questo il titolo de L'Unione Sarda nelle pagine sportive. Sulemana continua a lavorare a parte e non sarà della partita. Oristanio e Shomurodov sono sulla strada del recupero, ma anche loro non dovrebbero essere a disposizione per la gara di domani contro il Napoli.. Oggi, dopo la seduta di rifinitura, Ranieri scioglierà le riserve sulla formazione.