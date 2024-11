"L'unico ballottaggio che Conte ha in mente è questo". Gazzetta svela il grande dubbio del mister per Torino-Napoli

Niente turnover per la gara di Coppa Italia contro la Lazio. Antonio Conte non fa calcoli e domani manderà la migliore formazione possibile in campo contro il Torino. Gli azzurri vogliono proseguire il campionato con un'altra vittoria per restare almeno un'altra settimana in vetta alla classifica. Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport c'è solo un ballottaggio vivo nella testa del tecnico salentino.

Torino Napoli, le scelte di Conte

Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport l'unico ballottaggio reale in questo momento nella testa dell'allenatore Antonio Conte è quello tra David Neres e Matteo Politano. Il brasiliano chiede maggiore spazio mentre l'ex Inter sta garantendo prestazione di grande sostanza e sacrificio tattico. Politano, in alcune gare, ha infatti giocato anche da quinto di destra. Tuttavia, secondo sempre la Gazzetta dello Sport, in vantaggio per giocare ci sarebbe Politano.