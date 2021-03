L'operazione Champions del Napoli, Gazzetta: Gattuso si è affidato a due azzurri

Ultime notizie Napoli - Il talento evidenziato in quest’ultimo periodo ha convinto Gattuso a non modificare nulla. Insieme con Insigne, Zielinski è la forza intorno a cui il Napoli ha concentrato l’operazione ripresa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“La duttilità di Zielinski è stata presa in considerazione dall’allenatore, che in lui ha trovato il giocatore in grado di sostenere le due fasi. Con Zielinski che scala, Demme può arretrare di qualche metro il proprio raggio d’azione, garantendo una maggiore protezione alla fase difensiva. Per la rincorsa al quarto posto, dunque, Gattuso ha sistemato per bene l’aspetto tattico. Il rientro di Osimhen garantirà quella profondità che richiede il gioco di Gattuso che si avvarrà delle ripartenze di Insigne, Politano e Lozano e degli inserimenti di Zielinski”