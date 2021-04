L'interrogativo di Gazzetta: Osimhen è stato sfortunato o il Napoli ha speso troppo per lui? Finora ogni suo gol è costato quasi 4 milioni

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Osimhen: "In una città in cui la scaramanzia travalica la tradizione e diventa quasi scienza c’è bisogno di capire se Victor Osimhen è solo un ragazzo sfortunato - e dunque può bastare un rito contro il malocchio - oppure quei milioni investiti da Aurelio De Laurentiis per il suo acquisto più costoso in 16 anni sono stati troppi. Il presidente, collezionista di corni e amuleti, forse si sta ponendo pure lui il quesito. L’operazione per portarlo da Lilla a Napoli è stata valutata 70 milioni, di fatto però ha comportato un investimento reale di 50 (il resto riguarda una supervalutazione del portiere Karnezis e tre ragazzi della Primavera), in 5 rate annuali da 10 milioni. Calcolando che Osimhen guadagna poco più di 4 milioni netti (che al lordo diventano 5 per gli sconti fiscali agli atleti stranieri) al Napoli in questa stagione Osimhen è costato 15 milioni, che diviso per le quattro reti fa 3,75 milioni per ogni esultanza"