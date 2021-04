"L'ho trovata!", Osimhen riabbraccia la ragazza nigeriana con la gamba amputata che vendeva acqua come lui: la ricostruzione

NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ricostruisce l'episodio di Victor Osimhen che aveva lanciato sui social un appello per ritrovare una ragazza nigeriana con la gamba amputata che vendeva acqua per strada: "La ragazza immortalata nella foto gli aveva riportato alla mente la sua infanzia, trascorsa a nord di Lagos, in Nigeria. Victor Osimhen ha poi letto la storia della sua connazionale, che vende bibite a un incrocio, proprio come faceva lui da bambino per guadagnare qualche soldo da portare alla mamma che dava da bere ai suoi figlioli acqua in bottiglia, diluita con un po’ di latte. A darne notizia è stato lo stesso centravanti del Napoli che sul proprio profilo ha postato una nuova storia attraverso la quale ha reso pubblica la videochiamata fatta con la ragazza rintracciata. «L’ho trovata, l’ho trovata”, ha annunciato felice, Osimhen. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno mostrato preoccupazione per la sua situazione. Dio vi benedica»".