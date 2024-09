L'ex arbitro Calvarese: "Doveri non si fa mai sfuggire il controllo della partita. Manca una punizione indiretta in area per la Juve"

Napoli - L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese commenta su Tuttosport la direzione di gara di Doveri in Juve-Napoli 0-0:

"Porta a casa una gara che si è dimostrata più facile del previsto. Manca un calcio di punizione indiretto in favore della Juventus che sarebbe stato battuto sulla linea dell’area di porta: è chiara la volontà del terzino del Napoli di stopparla a favore del portiere (come si evince dagli ampi gesti dell’uruguaiano) che però, invece di rinviarla o giocarla con i piedi, la prende con le mani visto il pressing di Nico Gonzalez.

Ha ragione Thiago Motta, ammonito per proteste, a reclamare la punizione. In generale, qualche fischio in più poteva starci, ma non si fa mai sfuggire il controllo della partita".