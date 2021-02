L'evoluzione di Rrahmani e Maksimovic è stata strabiliante: una chiara risposta alle critiche, gara di professionalità e concentrazione

Napoli Calcio - Stropicciatevi gli occhi. L'evoluzione di Rrahmani e Maksimovic è stata strabiliante. Dai 20 minuti da incubo della serata di Bergamo contro l'Atalanta, ai 90 minuti di gloria assoluta di ieri sera al Maradona contro la Juventus. Una risposta di petto da parte dei due centrali di scorta che per necessità sono diventati i titolari nel momento più delicato della stagione del Napoli e della gestione Gattuso.

Rrahmani

Come riporta Il Mattino:

"Perché un giocatore lo vedi dal coraggio, e Amir e Nikola ne hanno avuto da vendere. Dopo la banda Gasperini, gli sono toccati in sorte Cristiano Ronaldo e Morata: non esattamente la coppia migliore per vivere una giornata di relax dopo gli straordinari di coppa. Ma il coraggio, eccolo, è venuto fuori. A testa alta e petto in fuori, Rrahmani e Maksimovic non hanno indietreggiato di un passo. Puntuali negli anticipi, chirurgici nelle chiusure e a vedere i fantasmi sono stati gli altri due: Ronaldo e Morata. Per tutti i 90' di ieri contro la Juventus non si è sentito nemmeno un attimo la mancanza di Koulibaly e Manolas - i titolari - perché Rrahmani e Maksimovic hanno interpretato la gara con estrema professionalità e concentrazione".