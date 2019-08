L'editoriale di Corbo su Repubblica: "I tre nodi che Ancelotti deve sciogliere in fretta"

Notizie Calcio Napoli - L'editoriale di Antonio Corbo sulle pagine dell'edizione odierna di Repubblica:

"La vittoria conferma la qualità del congegno offensivo. Ma copre anche le incertezze di mercato. Ancelotti lo definisce da 10, Firenze riconosce u na straordinaria potenzialità per puntare allo scudetto, ma corregge voto e giudizio. Sono almeno tre i nodi. 1) Manca un mediano che giocando in linee orizzontali faccia da schermo davanti alla difesa e vada a coprire i vuoti lasciati da chi si sposta in avanti, come bene riesce a Mario Rui che crea le premesse per il primo gol di Mertens. Mario Rui subisce però oltre misura gli assalti del giovane Sotti, se è quello di sabato sera la Fiorentina ha trovato un perfetto modello di giocatore parallelo a Chiesa sull’altro lato. 2) A destra per la mancata cessione di Hysaj, il Napoli ne conta tre. Titolare è Di Lorenzo, in costante difficoltà contro Chiesa. Migliora quando avanza nella zona di Callejòn, ma nell’uno contro uno in difesa balbetta. Non è diverso Malcuit. 3) A sinistra se ha giocato Mario Rui, uno dei primi nella lista dei cedibili, vuol dire che Ghoulam non è ancora al massimo. Questo quadro è lo stesso di qualche mese fa quando si segnalavano i settori da potenziare. Ci sono cinque giocatori per due posti. Si può adattare un sesto , Maksimovic nelle gare più scabrose. Ma nulla è cambiato. Chissà se l’abilità di Giuntoli, costretto anche agli straordinari per rifare il Bari, non crei l’opportunità per qualche scambio. Fino al 2 settembre c’è tempo".