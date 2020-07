L'editoriale di Corbo: "Sta girando una notizia fuorviante! Petagna non è Milik, Politano e Rrahmani da valutare. Serve coprire questi 4 ruoli con nuovi titolari!"

Ultime calcio Napoli - Vi proponiamo come di consueto l'editoriale per Repubblica di Antonio Corbo:

"Quinto posto e Coppa Italia, finalmente un trofeo vinto dopo sei anni di applausi, veleni, sospetti nella rincorsa della Juve. La lunga estate porta il Napoli dinanzi a due appuntamenti: la sfida finora trascurata Barcellona negli ottavi di Champions e le manovre per la nuova stagione. La smodata euforia di una crisi superata fa sembrare che sia già tutto finito. Mancano otto serate di campionato, la trasferta dell’8 agosto in Spagna, 32 giorni che finalmente daranno valori attendibili sul Napoli dell’ultima settimana. Visto a Bergamo, è andato a sbattere contro un’Atalanta irresistibile nelle risorse atletiche. Partita del 2 luglio, non di un secolo fa. La vittoria sulla disastrata Roma ed il gol capolavoro di Insigne chiedono verifiche sui lati oscuri di questa squadra che Gattuso vorrebbe confermare per l’80 per cento, ma che in sette minuti della ripresa giovedì scorso si è consegnata all’Atalanta. Con una difesa all’improvviso distratta, slabbrata, fuori posizione. Occorre chiarezza sui programmi. Il "10 e lode" di Ancelotti come giudizio sul mercato rimane l’enigma che ha falsato la stagione.

Può essere fuorviante l’ottimismo della recente cavalcata, ma anche qualche spot che gira negli ultimi tempi. Questo: "Il Napoli ha già comprato 5 giocatori a gennaio". Come dire: ne bastano altri due. Vero, il Napoli preoccupato per la serie negativa di novembre e dicembre ha lodevolmente investito. Era in emergenza. Tre sono già qui: Demme, Lobotka, Politano. I primi due hanno superato la prova, Demme con qualche fallo di troppo gioca davanti alla difesa e distribuisce, Lobotka è ricambio di assoluta qualità. Politano finora non si dimostra l’erede di Callejòn, per copertura dei 60 metri sulla fascia e genio tattico. Quel ruolo è ufficialmente scoperto. Rrahmani gioca a destra nella difesa del Verona, può ben competere con Di Lorenzo. L’attaccante Petagna assiste la Spal nel possibile ritorno in B. Non sembra l’autorevole sostituto di Milik, che gioca sempre meno, ma segna e conserva intatta la stima di altri club, si sarebbe promesso alla Juve. Domanda dei tifosi: se è da Juve, perché il Napoli lo molla?

L’ispezione nel cantiere del prossimo Napoli, lascia quindi nota in agenda. Sono almeno 4 i titolari da scegliere fuori.