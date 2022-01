L'editoriale di Corbo: "Insigne e De Laurentiis, ora conviene un addio precoce a entrambi"

Napoli Calcio - “A Lorenzo e De Laurentiis conviene un precoce addio”: è titolato così l’editoriale di Antonio Corbo per La Repubblica su Insigne ormai accordatosi col Toronto per la prossima stagione.

Ecco un estratto, nonché la parte conclusiva, della sua riflessione:

Un precoce addio è da preferire a cinque mesi difficili da immaginare. Avrà Insigne tanto ghiaccio nel cuore da giocare con glaciale grinta e sempre al massimo per guidare il Napoli fino alla Champions? Spalletti potrà agilmente sostituirlo se ne scorgerà in partita flessione e stanchezza? Alla società conviene far posto ad un capitale che non è più suo?

Comunque vada, attenti i tifosi a non sbagliare. Criticare o fischiare Insigne è l’ultimo arbitrio verso un ragazzo napoletano che, pagato 1.500 euro, ha dato molto, tutto e talvolta anche sbagliato. È ricco, lo sarà molto di più, ma ai migranti si può solo augurare buona fortuna.