L'editoriale di Corbo: "Ennesimo strappo Osimhen, ADL fissi un codice etico! E anche Zielinski..."

Victor Osimhen e Piotr Zielinski, casi diversi ma entrambi spinosi in casa Napoli. Ne parla Antonio Corbo nel suo editoriale di oggi per La Repubblica:

Dovrà essere così abile De Laurentiis da riportare Osimhen nel cuore dei compagni, prima che questi ne avvertano lasubalternità. Distratto da mesi per una trattativa estenuante, Osimhen ha dato finora 7 gol contro i 18 di Lautaro. Poco, molto poco. Se n’è poi andato a casa una settimana prima per squalifica grazie ad un evitabile giallo. Ha anticipato egli stesso di aver deciso il suo futuro. È l’ennesimo strappo. Qui passano tutti. Come se Napoli fosse solo una stazione di transito e mai un capolinea. De Laurentiis fissi almeno un concetto etico.

Chiunque sia in partenza deve onorare il contratto fino all’ultimo giorno. Né subire ostilità e veto. È il caso di Zielinski. Offra il massimo ma gli sia consentito di giocare finché sarà la migliore scelta tecnica a giudizio dell’allenatore. Patti chiari per tutti. Un sorriso per chiudere nel giorno della chiarezza. Un’involontaria battuta. Adl graffia l’agente di Zielinski definito “bravo ragazzo”. Quasi lo perdona.