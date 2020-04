L'editoriale di Bocca su Repubblica: "Il virus ha bloccato il Napoli sul più bello: è una delle squadre più danneggiate dallo stop"

Notizie calcio Napoli - L'editoriale di Fabrizio Bocca su Repubblica: "La gente aveva gli occhi pieni di un bel Napoli, coraggioso. Non sappiamo oggettivamente se il Napoli ricomincerà da quel punto perché non sappiamo nemmeno bene cosa succederà del pallone da qui a sei mesi. Credo però che quella serata del 25 febbraio sia stata un punto fermo, una ripartenza anche più importante delle belle partite fatte nientemeno che col Liverpool, e che in quel momento il Napoli abbia ritrovato il senso della sua avventura. Improvvisamente Gattuso è diventato l’allenatore giusto, si è capito che di Mertens non si può fare a meno anche se la vicenda del contratto è tuttora aperta, che Insigne è un degno capitano del Napoli a patto che lui stesso ci creda e non voglia una garanzia assoluta di reverenza continua. Bene o male è condannato a essere un capitano sospeso pure lui".