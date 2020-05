L'avvocato Colucci: "Rifiutare di allenarsi? Un calciatore non può, ma può chiedere la verifica delle misure in atto"

Ultime calcio - Il più grande interrogativo è capire se e quando ripartirà il campionato. Ma ci sono altre questioni aperte. Le esamina l'avvocato Michele Colucci, esperto di diritto sportivo e membro della commissione Fifa sulle controversie di club e tesserati (Dispute Resolution Chamber), a Il Mattino:

Avvocato Colucci, sono legittimi i tagli degli stipendi ai calciatori?

«Sì. La pandemia è una causa di forza maggiore che ha danneggiato gli introiti delle società, che rischiano di non ricevere rate di diritti televisivi e sponsorizzazioni. Il datore di lavoro, dunque, chiede ai calciatori e allo staff tecnico di andargli incontro riducendo o posticipando lo stipendio».

La Figc ha annunciato l'eventuale estensione dei campionati al 2 agosto, 33 giorni oltre il 30 giugno: che accade con i tesserati in scadenza di contratto, ad esempio Callejon e Mertens?

«Ci sarà un mese di over lapping, di sovrapposizione tra la stagione corrente e la prossima. Il provvedimento è legittimo e il calciatore in svincolo non può rifiutarsi di giocare con l'attuale club perché il contratto è esteso sotto l'aspetto del salario e delle tutele sanitarie».

C'è discussione sui protocolli sanitari per la ripresa degli allenamenti: un calciatore può rifiutarsi di riprendere la preparazione per timore di essere contagiato?

«No. Un calciatore può esternare i propri timori ma non può rifiutarsi appunto in presenza di un protocollo sanitario che consente al dipendente - su un campo di calcio, in ufficio, in fabbrica - di lavorare in sicurezza. Se i colleghi di lavoro iniziano l'attività, seguendo il protocollo, il singolo può chiedere la verifica delle misure in atto ma non può rifiutarsi. Discorso che vale anche per chi, attualmente all'estero, non intenda rientrare».

Lobotka