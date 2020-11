Chiacchio (avvocato): "Lo 0-3 a tavolino della Reggiana apre spiraglio legale per il Napoli"

Notizie Calcio Napoli - L'avvocato Eduardo Chiacchio ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: "Siamo soddisfatti per l’accoglimento parziale del ricorso che ha evitato la penalizzazione in classifica – sottolinea l’avvocato Chiacchio – un risultato già di per sé eccezionale. Questa sentenza può favorire il Napoli nella vicenda della gara con la Juve? Senza dubbio è un precedente che fa letteratura sicuramente per il punto di penalizzazione evitato. E può aprire spiragli anche per la revoca dello 0-3 e per la disputa della gara. Decisive le differenti disposizioni delle due ASL, nel caso del Napoli chiaramente precettive nel negare la trasferta a Torino".