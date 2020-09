L'Antitrust: "Rimborso del biglietto ai tifosi del Napoli in caso di rinvio di una partita"

Notizie Calcio -I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica riportano alcuni dettagli in merito ad alcune decisioni dell'Antitrust in tema di rimborso dei biglietti:

"Rimborso del biglietto ai tifosi del Napoli in caso di rinvio di una partita. Stesso discorso per gli abbonati, qualora si giocasse una gara a porte chiuse.

Il club azzurro ha recepito le direttive dell’Antitrust che – in una nota diffusa ieri - ha archiviato il procedimento pre istruttorio aperto nei confronti del Napoli.

La società di De Laurentiis ha accettato di rimuovere alcuni articoli che prefiguravano un possibile profilo vessatorio: l’articolo 12 del Regolamento d’uso del San Paolo nel caso di partita spostata a nuova data e l’articolo 9 delle "Condizioni di abbonamento 2019- 20", relativo a disposizioni che impongano lo svolgimento del match a porte chiuse.

Il procedimento è cominciato a maggio 2019. Quello del Napoli è concluso, resta in essere nei confronti di altre 11 squadre tanto che il Codacons ha chiesto condizioni uguali per tutti gli appassionati a prescindere dalla fede calcistica.

L’Antitrust, dunque, aveva deciso di intervenire a prescindere dall’emergenza Covid che ha portato la chiusura degli stadi in tutta Italia e la modifica delle clausole – da parte del Napoli – è stata introdotta a prescindere dalla pandemia.

Il Napoli ha regolarizzato la sua posizione, come confermato proprio dall’Antitrust ieri, in una giornata caratterizzata dall’Assemblea di Lega che ha aperto ad una storica novità in merito ai diritti televisivi".