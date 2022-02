"L'antidoto per competere con i top club", Repubblica racconta la doppia scelta fatta da De Laurentiis per rinforzare il Napoli

Napoli calcio - L'antidoto per competere con i top club. Così Repubblica definisce la strategia di De Laurentiis di rafforzare le posizioni di Giuntoli e Spalletti.

"Il Napoli è già reduce da un sesto e da un quinto posto: risultati che renderebbero difficile da digerire un’altra stagione di transizione, non solo dal punto di vista economico. Per questo De Laurentiis ha deciso di scommettere forte sulle capacità e l’esperienza del tandem formato da Spalletti e Giuntoli: l’antidoto nei piani del presidente contro l’impossibilità di competere con i “ top club” attraverso acquisti costosi. Sul mercato serviranno intuizioni, conoscenze e fantasia. In campo dovranno fare invece la differenza le capacità e l’esperienza del tecnico toscano"