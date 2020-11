L'analisi del CorSport sul Napoli: "Sembra d’essere dinnanzi ad una scolaresca con la puzza sotto al naso, scugnizzi superficiali irrispettosi"

Ultime notizie Napoli - C’è un neo in questa narrazione un po’ contorta ch’emerge del Napoli, capace di trasformarsi da squadra ricca d’un talento esagerato e sprovvista d’una personalità seducente in un’allegra combriccola d’«insubordinati» che quasi diventano «reietti» per insofferenza al rigore tattico. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Sembra d’essere dinnanzi ad una scolaresca con la puzza sotto al naso, ragazzi cresciuti perdendosi nella bella società, o a scugnizzi superficiali, semmai persino irrispettosi verso se stessi e quella genialità che in alcuni di loro non appartiene né alle invenzioni e né all’esagerazioni di questo tempo"