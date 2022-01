L'analisi de Il Mattino: condizioni al limite della chiamata alla Croce Rossa, bastava il risultato anche senza incantare

Anche con quasi tutti i violinisti fuori uso (si fa male pure Insigne dopo appena mezz'ora), il Napoli torna a volare al Maradona, dove non vinceva dal 28 novembre e dove ha perso le ultime tre gare del 2021. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino.

"Conquista i tre punti facendo scatenare la sua banda di percussionisti, mezzi soprani e così via dicendo. Tre punti così, anche senza incantare. Un successo ampio più nei fatti che nel punteggio, oltre al gol acrobatico in mezza rovesciata (o qualcosa simile) di Petagna, il martellamento degli azzurri è stato pauroso e costante. Ma il risultato, nessuno ce ne voglia, è l'unica cosa che conta di questi tempi e in queste condizioni al limite della chiamata di soccorso alla Croce Rossa quando poi si fa pure male Lorenzo Insigne, dopo appena 29 minuti"