L'allarme di Repubblica: gli errori arbitrali non lasciano tranquilli i giocatori del Napoli, patto d'acciaio con Gattuso

Ultime notizie Napoli - Nemmeno i forti dubbi sul futuro dell’allenatore — separato in casa da gennaio con De Laurentiis — hanno infatti impedito al Napoli di ricompattarsi intorno a Gattuso, come racconta Repubblica.

"Ci sarà tempo per tirare le somme e adesso c’è solo il Verona nei pensieri di Ringhio e della squadra, che hanno stretto un patto d’acciaio per centrare l’obiettivo della Champions. Domenica gli azzurri scenderanno in campo con una carica agonistica feroce e con l’obiettivo di mettere subito in discesa la partita, per tenersi alla larga da possibili brutte sorprese nel corso dei 90’. Gli errori arbitrali delle ultime gare di campionato non lasciano del resto troppo tranquilli Insigne e compagni"