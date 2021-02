L'allarme da Seattle: "Fino a giugno la Campania ad alto rischio Covid"

Covid 19 - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito all'emergenza Covid in Campania:

"L’istituto di ricerca di Seattle che fa capo a Bill Gates prevede un drammatico impatto della pandemia sulla capacità delle terapie intensive in alcune regioni, tra cui la Campania. Una previsione che va fino a giugno inoltrato: «Le regioni che vanno incontro alle situazioni più nere per la gestione delle terapie intensive sono Marche, Umbria e Campania, più le province di Trento e Bolzano». È quanto emerge dall’ultimo report dell’Institute for health metrics and evaluation (Ihme), centro di ricerca della fondazione di Bill Gates ritenuto uno dei più avanzati per le statistiche sanitarie. Secondo i ricercatori fino a giugno potrebbero morire in Italia altre 28 mila persone a causa del Covid-19. Nello scenario peggiore, le vittime potrebbero salire a 33 mila. Mentre con una rapida campagna vaccinale si salverebbero 10 mila persone".