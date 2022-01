L'AIA smentisce il Milan: nessune scuse dopo l'errore di Serra

Ultimissime sulla Serie A e sull'episodio dell'errore dell'arbitro Serra in Milan Spezia che tanto sta facendo parlare. Ora l'AIA smentisce, le scuse rivolte al Milan per l'errore di Serra non sono mai arrivate. Le ultime da Tuttosport.

Due giornate di stop la sanzione decisa dal designatore Gianluca Rocchi per l’errore di Marco Serra nel finale di Milan-Spezia, con il gol di Messias cancellato dalla mancata concessione del ‘vantaggio’ per il contatto tra Bastoni e Rebic.

Intanto, nella giornata di ieri è rientrata anche un’indiscrezione che si era diffusa nella serata di lunedì dagli spogliatoi di San Siro. Quella relativa alle scuse che l’Aia avrebbe rivolto immediatamente al Milan dopo l’errore di Serra. Un intervento apparso da subito piuttosto insolito per una ragione abbastanza ovvia: dopo una mossa simile, l’Associazione italiana arbitri avrebbe dovuto iniziare a chiedere scusa a ogni squadra dopo ogni abbaglio evidente di un direttore di gara, per di più a pochi minuti dal fischio finale della partita. Infatti ieri l’Aia ha precisato che non era stata formulata alcuna scusa ufficiale a nome dell’associazione. Negli spogliatoi di San Siro è successo che, dopo Serra, anche i suoi collaboratori (guardalinee e quarto uomo) si sono uniti al dispiacere espresso dall’arbitro con la sua mimica chiarissima sul prato di San Siro. E lo stesso ha fatto, con parole a titolo personale perfettamente comprensibili nella situazione che si era venuta a creare, Andrea Gervasoni, vice commissario della Can A e B, quindi il numero 2 dopo Rocchi.

Ma questi scambi di opinioni, in un dopo-partita così concitato, non possono certo essere interpretati come una presa di posizione ufficiale da parte di una componente istituzionale, tanto più che Can e Aia sono organi distinti. Per questo l’Associazione italiana arbitri ha sentito la necessità di fare una precisazione dopo le voci uscite da San Siro. Stava già crescendo qualche malumore perché non si era mai verificata una reazione di scuse così veloce da parte dei vertici arbitrali di fronte a un errore. Una considerazione che avrebbe potuto alimentare le critiche di altre tifoserie, danneggiate anche nel passato recente senza ricevere solerti riconoscimenti. Per questo l’Aia non poteva lasciare correre.