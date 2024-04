Kvaratskhelia segue Osimhen? Addio in estate: ADL ha già fissato il prezzo, ci sta provando un club più del Barcellona

Calciomercato Napoli - Il presidente Aurelio De Laurentiis pronto a rivoluzionare tutto in estate. Nessuno è incedibile a Napoli e per questo anche Kvaratskhelia come Osimhen può andare via al giusto prezzo (folle). Il numero uno del Napoli può incassare 120 milioni per l'attaccante nigeriano e ha fissato il prezzo anche per il talento georgiano.

Calciomercato Napoli: Kvaratskhelia pronto all'addio

Kvaratkhelia può dire addio al Napoli, nessuno è incedibile secondo Il Mattino. Tutti hanno un prezzo la prossima estate, anche l'attaccante georgiano con De Laurentiis che non alza muri per nessuno dopo gli errori della scorsa estate. In giro sono stati già avvisati e per questo motivo anche il futuro di Kvaratkhelia è in bilico tra il rinnovo a suon di milioni (4 per i prossimi 5 anni) e un addio al prezzo di 100 milioni di euro come scrive Il Mattino.

Per 100 milioni ADL lascerà andare Kvaratkhelia dal Napoli già in estate come Osimhen e ora è asta tra i club in Europa. Perché a Napoli non resterà più nessuno con il mal di pancia. Il georgiano vorrebbe prolungare a maggio il suo ingaggio, gli pesa lo stipendio da poco più di 1,2 milioni a stagione, e i continui rinvii a fine stagione. Attenzione perché adesso dopo il Barcellona anche il Psg ci sta provando con Mbappe pronto all'addio per vestire la maglia del Real Madrid.