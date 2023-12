Kvaratskhelia resta scioccato: si inventa la peggiore delle scelte e viene condizionato per tutto il resto di Juve-Napoli

Napoli - Prova importante del Napoli che va a giocare allo Juventus Stadium a viso aperto, facendo per quasi tutta la partita il gioco e tenendo il pallino in mano, ma quando capitano le occasioni sbaglia. E' il caso di Kvaratskhelia che si di vora un gol incredibile nel primo tempo dopo pochi minuti.

Juve Napoli: Kvaratskhelia condizionato dall'errore

In una notte insospettabile, che sa di nuovo e anche di antico, il Napoli ha messo le tende nella trequarti altrui, ha generato stress nella Juve. Il Napoli avrebbe potuto spaccarla, e quando Osimhen ha lanciato l’isolato Kvara non ha mai temuto fosse solo un’illusione. E invece, come riporta il Corriere dello Sport, Kvara davanti a Szczesny s'inventa la peggiore delle scelte, la manda tra la folla juventina e resta scioccato da un errore che lo condiziona.