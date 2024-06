Kvaratskelia-Psg, Gazzetta: accordo shock! Intesa per un contratto 5 volte superiore al Napoli, le cifre

C'è l'accordo tra il Psg e Kvaratskhelia si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che svela anche alcuni dettagli. A quanto pare, i parigini avrebbero incassato il sì del georgiano che andrebbe a guadagnare una cifra praticamente spropositata se rapportata a quella attuale che percepisce da De Laurentiis.

Kvaratskhelia-PSG, c'è l'accordo: le cifre

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport tra il Psg e Kvaratskhelia sarebbe stato raggiunto un accordo da 7,5 milioni netti a stagione. Una cifra senza precedenti e fuori mercato considerando che Kvara oggi guadagna 1,5 milioni netti, cinque volte in meno rispetto all'offerta transalpina. Luis Enrique spinge per avere il numero 77 a Parigi, ma De Laurentiis non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Servirà una proposta davvero indecente per far riflettere il presidente del Napoli.