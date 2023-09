Kvaratskhelia non splende più, CorSport: difficoltà palesi, non è più quello che demoliva partite e avversari! Malumore dopo un gesto di Garcia

Ultime notizie Napoli - Al 66’ della partita di Champions con il Braga, Kvaratskhelia è stato sostituito da Elmas, come racconta il Corriere dello Sport.

Con il cambio di Kvaratskhelia è crollato un altro frammento di quel mondo fantastico che era stato in grado di dipingere:

“Un esordio europeo grigio, cupo, senza lampi se non quelli del cielo. Khvicha non è più l’illusionista che spariva e appariva in area tra uomini trasformati in birilli, e non lo è da un po’ dopo la sosta seguita a Torino-Napoli del 19 marzo.

Le difficoltà sono palesi come il malumore palesato verso la panchina di Garcia dopo la sostituzione di Marassi con Zerbin sul 2-2, all’89’. Se il disagio è soltanto tecnico-tattico, tocca a Rudi e al suo staff intervenire, altrimenti serve collaborazione.

In quest’avvio è stato un esterno con pochi spunti costantemente raddoppiato che ogni tanto viaggia sulla sinistra e molto spesso va dentro al fianco di Osi. Così piace a Rudi, così probabilmente non gli riesce troppo.

Da aprile non è più il giocatore che demoliva partite e avversari con l’arroganza del dittatore. Non sembra più l’illusionista: l’effetto sorpresa è un po’ svanito”