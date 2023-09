Napoli - Kvaratskhelia continua il suo momento no. Il georgiano del Napoli non è più devastante come lo scorso anno ed è ancora un po' indietro nella condizione fisica. Ora ha la Champions per ribaltare un momento difficile e gettarsi definitivamente alle spalle gli spettri di quel rigore sbagliato al Maradona con il Milan ai quarti di finale il 18 aprile scorso. Khvicha Kvaratskhelia che ancora non ha capito il cambio nel finale col Genoa è pronto a rimettersi in gioco al meglio.