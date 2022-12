Kvaratskhelia non al top, Gazzetta: è ancora indietro con la condizione, ma non c’è nessuna preoccupazione

Per una volta il tecnico Luciano Spalletti torna al 4-2-3-1 per tenere Raspadori molto vicino a Osimhen, a destra c’è Elmas, a sinistra si rivede al Maradona dopo quasi due mesi Kvaratskhelia come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Kvaratskhelia non al top

"Il georgiano è ancora indietro con la condizione, ma non c’è nessuna preoccupazione visto che siamo a 18 giorni dalla sfida con l’Inter. E poi nel finale il gol gli dà nuova linfa e un suo colpo di tacco, per poco non lancia in rete Simeone"

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo (74' Zedadka), Ostigard, Juan Jesus (61' Zanoli), Mario Rui (86' Marchisano); Ndombele (46' Gaetano), Lobotka (61' Demme); Elmas (46' Zerbin), Raspadori (74' Barba), Kvaratskhelia; Osimhen (61' Simeone). All. Spalletti

VILLARREAL (4-3-3): Reina (76' Iker Alvarez); Kiko Femenia (72' Cuenca), Albiol (76' Coquelin), Pau Torres (72' Romero), Mojica (72' Gerard Moreno); Capoue (76' Parejo), Morlanes (76' Trigueros), Baena (76' Mandi); Collado (72' Marcos Sanchez), Jackson (72' Danjuma), Yeremy Pino (76' Chukwueze). All. Setien

Arbitro: Dionisi di L'Aquila

Marcatori: 12' Capoue, 14' Osimhen, 67' Jackson, 70' Yeremi Pino, 79' Kvaratskhelia

