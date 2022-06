Kvaratskhelia impegnato ancora con la Dinamo Batumi: il Napoli ha una speranza in vista di Dimaro

Notizie Napoli calcio. Kvaratskhelia è sicuramente tra i giocatori che maggiormente incuriosiscono i tifosi del Napoli. L'attaccante georgiano sta incantando tutti a suo di gol e giocate, che si spera possa ripetere e migliorare in maglia azzurra.

Kvaratskhelia ha confermato che a luglio sarà un giocatore del Napoli, ma prima dell'addio alla Dinamo Batumi ci sono ancora altre gare da disputare. Ecco la posizione del club di De Laurentiis come riporta Il Mattino:

La Dinamo Batumi, che nelle prossime ore conoscerà il suo percorso in Champions, disputerà ancora tre partite prima della sosta estiva, ma il club azzurro vorrebbe evitare al calciatore ulteriori sforzi. Spalletti aspetta Kvaratskhelia a inizio luglio, quando ci si riunirà per il primo ritiro dell'estate: a Dimaro ci sarà, per mostrare le prime magie in azzurro e trasformarsi nel nuovo coniglio dal cilindro targato Napoli.