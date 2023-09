Astinenza Kvaratskhelia, Gazzetta: ha voglia di riscatto, ma Garcia deve metterlo nelle condizioni di rendere al meglio

Notizie Napoli calcio. Khvicha Kvaratskhelia è stato uno dei grandi trascinatori del Napoli nella scorsa stagione: gol, assist e giocate pazzesche in serie per la stella georgiana, che però in questo inizio di stagione sta faticando non poco a ritrovare brillantezza.

Condizione Kvaratskhelia, le ultime

Di Kvaratskhelia ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Kvaratskhelia è stato eletto il miglior giocatore dello scorso campionato. È un talento in grado di accendere la luce, di compiere la giocata che cambia la partita. Per questo, è necessario che Garcia riesca quanto prima a metterlo in condizione di esprimersi al meglio delle sue possibilità. Qualche piccolo problema fisico ne ha ridotto l’utilizzo e la brillantezza, le delusioni con la Georgia avranno aumentato a dismisura la voglia di riscatto. Se non dovesse sbloccarsi contro il Genoa, saranno passati sei mesi dal suo ultimo gol con la maglia del Napoli, che risale al 19 marzo contro il Torino. Un’astinenza decisamente troppo lunga.